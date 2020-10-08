Из-за роста тарифов на передачу электроэнергии работу потеряют сотни тысяч украинцев – Кушнирук

Чтобы компенсировать рост расходов на электроэнергию, предприниматели будут сокращать или затраты по другим статьям, или сотрудников и производство, заявил экономист Борис Кушнирук.

В условиях кризиса в Украине повышение для промышленности тарифов на передачу электроэнергии приведет к потере десятков или даже сотен тысяч рабочих мест, пишет в блоге на сайте LIGA.net экономист Борис Кушнирук.

"Значительное количество предприятий МСБ (малого и среднего бизнеса. – "ГОРДОН") построили бизнес-процессы с учетом существующего тарифа (пекарни, лесопилки, СТО, теплицы). Они не имеют финансовых возможностей для перехода на дорогое энергосберегающее оборудование. Следовательно, повышение тарифов для них приведет к чрезвычайным убыткам. Части предприятий придется закрыться. В результате десятки, если не сотни тысяч украинцев потеряют рабочие места. Деградация структуры МСБ только усилится, а средний класс в стране будет сокращаться до уровня статистической погрешности", – написал эксперт.

Чтобы компенсировать рост расходов на электроэнергию, предприниматели будут сокращать или затраты по другим статьям, или сотрудников и производство, добавил Кушнирук.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.