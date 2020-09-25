"Укрэнерго" планирует повысить тариф на передачу электричества для предприятий – СМИ

Агентство "РБК-Украина" проанализировало опубликованные планы НЭК "Укрэнерго" и пришло к выводу, что тариф на передачу электроэнергии вырастет в 2,7 раза.

Сообщение о начале обсуждения было опубликовано на сайте "Укрэнерго" 9 сентября Фото: rbc.ua

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" провела обсуждение планов по повышению тарифа на передачу электроэнергии до 640,48 грн/МВт-час с 1 ноября 2020 года, что будет означать рост цены в 2,7 раза. Об этом сообщает 25 сентября агентство "РБК-Украина".

Это повлечет удорожание стоимости электроэнергии для предприятий, пишет журналисты.

Сообщение о начале обсуждения было опубликовано на сайте "Укрэнерго" 9 сентября.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил тогда экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, писало "РБК-Украина".

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский сказал в комментарии Politeka, что нынешнее трехкратное повышение тарифов "Укрэнерго" на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.