Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии необходимо пересмотреть – эксперт

Повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу приведет к повышению тарифов на электроэнергию от 10% до 17%, отметил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк: Сейчас не время для такого решения Фото: uacrisis.org

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении тарифа на передачу электроэнергии негативно скажется на работе бизнеса и станет обузой для населения, его необходимо пересмотреть. Об этом заявил "ГОРДОН" исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

По словам эксперта, повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу приведет к повышению тарифов на электроэнергию от 10% до 17%, что негативно скажется на работе бизнеса, который пострадал из-за связанного коронавирусом кризиса.

"Сейчас не время для такого решения. В тех реалиях, когда безработица в Украине растет, бизнес закрывается, малый и средний. Крупный теряет большие средства, что также негативно влияет на его способность создавать новые рабочие места. Считаю, что такие решения не являются обоснованными, их нужно будет пересмотреть уже после окончания карантина и после урегулирования экономической ситуации в Украине, учитывая экономический кризис", – сказал Павлюк.

Он отметил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствуют все потребители, ведь он будет заложен в себестоимость товаров и услуг.

"Все будет заложено в товары народного потребления. То есть мы будем нести все это", – добавил эксперт.

11 июля НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет "РБК-Украина".

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу НКРЭКУ, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора.