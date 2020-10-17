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Бестолковость НКРЭКУ привела к дефолту энергетической отрасли Украины – Волынец

Народный депутат от "Батьківщини", глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что решение об импорте электроэнергии из России было катастрофическим для украинской энергетической отрасли.

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Волынец назвал катастрофой решение об импорте электроэнергии из России
Волынец назвал катастрофой решение об импорте электроэнергии из России
Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

Непрофессиональные и предвзятые действия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в течение последнего года привели к банкротству угольной и энергетической отрасли. Такое мнение в блоге на сайте "Главком" высказал народный депутат от "Батьківщини", глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его мнению, событием, которое определило "катастрофический вектор развития украинской энергетики", стало открытие импорта электроэнергии из России. "Потом был реализован комплекс непрофессиональных, бестолковых и порой откровенно мотивированных решений НКРЭКУ, которые привели к дефолту отрасли", – считает нардеп.

Волынец напомнил, что по состоянию на сентябрь 2020 года задолженность на энергорынке достигла 50 млрд грн. Часть этого долга приходится на международных инвесторов в сектор возобновляемых источников энергии, которые инициировали разбирательства в арбитраже против Украины.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

"Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

Действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года президентом Владимиром Зеленским. Волынец подал в Окружной админсуд Киева иск к правительству с требованием уволить руководство НКРЭКУ.

Теги: Россия, Украина, уголь, энергетика, Михаил Волынец, электроэнергия, НКРЭКУ
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