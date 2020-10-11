НКРЭКУ дискредитировала себя коррупцией и безответственностью – Кучеренко

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что его позиция по Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, связана с ее "бездействием, импотенцией, коррумпированностью и неконституционностью".

Алексей Кучеренко: Это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нынешний состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности. Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, член парламентской временной следственной комиссии, которого НКРЭКУ обвинила в давлении.

"Как я понимаю – это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией относительно его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", – написал нардеп.

Он заявил о злоупотреблениях НКРЭКУ при установлении тарифов для столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для киевлян со стороны "Еврореконструкции" и "Киевтеплоэнерго", – добавил Кучеренко.

9 октября в НКРЭКУ заявили, что обратились в ГБР с заявлением о давлении со стороны народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

7 октября нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.