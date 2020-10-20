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Европейская бизнес-ассоциация выступает за снижение стоимости присоединения к электросетям

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утверждая методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения, не учла лучших европейских практик, убеждены в Европейской бизнес-ассоциации.

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НКРЭКУ утвердила методику стимулирующего тарифообразования в августе
НКРЭКУ утвердила методику стимулирующего тарифообразования в августе
Фото: depositphotos.com

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) приветствует курс правительства и Нацсовета реформ на удешевление присоединения к электросетям, но методология стимулирующего тарифообразования, принятая Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не позволит снизить стоимость присоединения к электросетям. Об этом говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на ее сайте.

В EBA отметили, что НКРЭКУ приняла и утвердила методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-тариф). После этого правительство поставило перед операторами вопрос о снижении стоимости присоединения новых пользователей к электросетям.

"Европейская бизнес-ассоциация отметила, что регулятор не прислушался к экспертам и представителям бизнес–сообщества, которое настаивало на использовании лучших европейских практик при внедрении стимулирующего регулирования. Ведь удешевление присоединения является важным шагом для улучшения рейтинга Doing Business", – говорится в заявлении.

В EBA отметили, что принятая регулятором методология предусматривает ставку доходности 16,74% на "новую" базу активов и ставку доходности 3% на "старую" базу активов. При этом 50% средств, которые являются доходами на "старую" базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения.

В то же время, как отметили в ассоциации, на заседании Нацсовета реформ 29 сентября было предложено перевести оплату за мощность присоединения с потребителя на инвестиционную программу операторов системы распределения.

"Для этого необходимо пересмотреть стимулирующий тариф и установить ставку доходности на "старую" базу на уровне 6%, что позволит снизить стоимость присоединения для новых потребителей", – говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что "последовательно поддерживают разумный подход и придерживаются позиции по использованию лучших европейских практик и удешевлению стоимости присоединений, что будет способствовать улучшению позиций страны в рейтинге Doing Business".

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривала возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.

Теги: электричество, электроэнергия, Европейская бизнес-ассоциация, RAB-тариф
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