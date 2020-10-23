Смешко: Предыдущий президент сделал в разы выше тарифы для населения, которые каждому залезли в карман и ограбили каждую семью

Смешко: Никакого расследования по этому вопросу до сих пор не ведется Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нынений президент Владимир Зеленский не сделал ничего для того, чтобы побороть коррупцию, созданную предыдущей властью. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"Вы помните, когда Владимир Зеленский смотрел на Порошенко на трибуне и говорил: "Я ваш приговор"? Так вот, он рождает сейчас следующего президента, который, глядя ему в глаза, скажет: "Я – ваш приговор". Сейчас что делает нынешний президент, чтобы побороть коррупцию? Он что-то сделал? Кто-то сел за коррупцию?" – спросил Смешко.

Он напомнил, что уже говорил о том, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, подняв жилищно-коммунальные тарифы.

"Когда он искусственно создал эту структуру НКРЭКУ [Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг] указом президента, он превысил свои полномочия, забрал функцию Кабинета Министров. Это Кабинет Министров должен тарифы определять и вести экономическую политику. Мало того, был подлог. Кабинет Министров дал в эту НКРЭКУ на год баланс газа, который мы добываем, нефти, которую мы добываем, и сколько мы должны импортировать. Так вот: в НКРЭКУ сделали подлог. Они на несколько миллиардов завысили то, что мы должны импортировать. Нам не надо было это. Потом они цену сюда замешали выше европейской. Дальше они перемешали газ для населения и газ для частных компаний", – подчеркнул Смешко.

Таким образом, тарифы на ЖКХ для населения поднялись в несколько раз.

"Сделали в результате в разы выше для населения тарифы, которые залезли в карман каждому гражданину и ограбили каждую семью. Это превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям", – сказал кандидат в мэры Киева.

Он напомнил, что никакого расследования по этому вопросу до сих пор не ведется.

"А схема-то осталась", – добавил Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов вынес решение о неконституционности создания НКРЭКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, который создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЭКУ, которые КСУ признал неконституционными, должны были утратить силу 31 декабря 2019 года.

Чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась в связи с решением КСУ, до конца 2019 года необходимо внести изменения в Конституцию, сообщал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект 19 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 27 декабря.