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Смешко: Окружение Зеленского – самовлюбленные молодые люди. Пока король спит, они пользуются колоссальной властью без какой-либо ответственности

Окружение президента Украины Владимира Зеленского – это люди, которые не отягощены образованием и опытом. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

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Смешко: На сегодняшний день глава Офиса президента это фактически полномочия вице-президента Соединенных Штатов
Смешко: На сегодняшний день глава Офиса президента – это фактически полномочия вице-президента Соединенных Штатов
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Окружение президента Украины Владимира Зеленского пользуется колоссальной властью без какой-либо ответственности. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"Я практически не знаю это окружение, кроме как вижу со стороны плоды их деятельности. Самовлюбленные молодые люди, не отягощенные образованием и опытом, которые пользуются плодами руководства авторитарной системы, дающей им возможность колоссальной власти без какой-либо ответственности за нее в то время, когда король спит. А ведь президент нынешний наш – он может думать, что все знает и всем управляет. На сегодняшний день глава Офиса президента – это фактически полномочия вице-президента Соединенных Штатов, но без какой-либо ответственности за результаты действий. Офис президента, который назвали... Демократически из администрации переименовали в Офис президента. А что это дало в нашей системе?" – сказал Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, президентскую партию "Слуга народа" поддержали 43,16% избирателей. Она сформировала монобольшинство в Верховной Раде.

В феврале 2020 года Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака руководителем Офиса президента. До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group. 

В июне Ермак заявил, что занимается вопросами внешней политики, чтобы уберечь других членов команды главы государства от нападок оппонентов, а слухи, что он считает себя вице-президентом, распускают те, кому "не нравится сплоченность команды".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: выборы, Игорь Смешко, Владимир Зеленский, власть, Слуга народа, Андрей Ермак
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