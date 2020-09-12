Гордон – Зеленскому: Вас окружает огромное количество предателей, завербованных Россией

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что на самых высоких государственных должностях, а также в окружении президента Украины Владимира Зеленского – российские агенты влияния, и это может привести к катастрофе. Он сообщил, что из Главного управления военной разведки произошла утечка документов, которые касаются совместной со спецслужбой подготовки его интервью с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на оккупированном Донбассе Игорем Гиркиным.

Дмитрий Гордон: Это была спецоперация, да. Большинство вопросов для интервью готовились в Главном управлении военной разведки и согласовывались Генеральной прокуратурой Скриншот: Shuster online / YouTube

В Украине на высших должностях и в окружении президента – множество предателей и агентов России, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая вышла на телеканале "Украина", украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Увольнение прозападных, проукраинских чиновников высшего класса продолжается и уже заканчивается, осталось их несколько всего. [Экс-глава Офиса президента] Андрей Богдан назвал [министра внутренних дел] Арсена Авакова, я бы еще назвал пару фамилий, но не хочу из этических соображений. Но одним из сигналов для меня стало увольнение с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерала Бурбы Василия Васильевича. Это был абсолютный украинский патриот, благодаря которому мы еще что-то могли в противостоянии с Россией", – заявил он.

Журналист сообщил, что подтверждением проникновения российских агентов в самые секретные службы является открывшаяся 10 сентября утечка документов из Главного управления разведки.

"И как факт того, что начинается безобразие, факт того, что у нас предатель на предателе – вчера один из Telegram-каналов, не буду делать ему рекламу, дает документы из прошитой книги начальника Главного управления разведки Минобороны. Это святая святых. Как эти документы могли оказаться там? Они касаются меня, я сейчас расскажу, о чем они. Но как эти документы могут оказываться в каком-то Telegram-канале? И спустя три часа [Владимир] Соловьев: этот ушлепок, пропагандист – сотрясает этими документами уже на канале "Россия 1" в программе "Вечер с Соловьевым", – рассказал Гордон.

Он объяснил, что речь идет о документах, связанных с подготовкой его интервью с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на оккупированном Донбассе Игорем Гиркиным.

"Вот теперь я уже скажу, раз пошла такая пьянка. Интервью с Гиркиным и Поклонской. Ох, сколько было разговоров. Теперь говорю: да, это была спецоперация, да. Совместно с Главным управлением военной разведки. Да, большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой. Это были допросы, допросы для Гааги. Я говорил: "Флешки переданы в Гаагу". Ржали: "Флешки. Какие флешки?" – сказал журналист.

Он попросил ведущего Савика Шустера показать на экране в студии документы.

"Вот смотрите, это письмо мое на имя начальника Главного управления военной разведки о том, что я собираюсь делать интервью с Поклонской и Гиркиным в рамках обеспечения безопасности Украины в условиях российской военной агрессии. И второй документ – это через несколько недель. Документ передачи флешек – с описью, с номерами, со всеми делами. Это еще не все документы. Но объясните мне: как эта переписка могла попасть в Telegram-канал и к Соловьеву?" – возмутился Гордон.

Фото: Klymenko Time / Telegram



Журналист заявил, что если Зеленский не остановит процесс замены в своем окружении патриотов на предателей, то Украину ждет катастрофа.

"Я хочу обратиться к уважаемому мной и любимому президенту Зеленскому напрямую. Владимир Александрович, вас окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России. Эти люди толкают вас, – говорю я Владимиру Зеленскому, – а с вами и всю Украину в объятия России, на условия России. И эти люди подведут под монастырь и вас, и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь. Я имею право это говорить, потому что я всегда говорю то, что думаю, у меня нет никаких хозяев, я независимый человек, и я всегда Владимиру Зеленскому в глаза говорил то, что думаю по тому или по иному вопросу. Поэтому я сейчас официально к нему обращаюсь: это беда, которая может закончиться катастрофой как для Владимира Зеленского, так и для Украины в целом", – подытожил Дмитрий Гордон.

11 мая на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Поклонской. Она, в частности, говорила об аннексии Крыма и о том, вербовала ли ее ФСБ РФ.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Судья Хендрик Стенхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении самолета рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина, которое он дал Дмитрию Гордону.

Документы, о которых говорил Гордон, были опубликованы без указания источника 10 сентября в Telegram-канале Klymenko.time, который основан Александром Клименко – экс-главой Министерства доходов и сборов Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Клименко, как и экс-президент, сбежал после Революции достоинства из Украины в Россию.