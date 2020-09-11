Богдан заявил, что придет на допрос в Госбюро расследований, куда его вызывают после интервью Гордону

Государственное бюро расследований вызвало на 14 сентября экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана на допрос, который был анонсирован ведомством после его интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Богдан рассказал, что получил повестку, как только вернулся в Киев Фото: ЕРА

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил 11 сентября в Facebook информацию, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

10 сентября такое следственное действие анонсировали в ГБР, это произошло после интервью Богдана основателю интернет-издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними", – написал экс-глава Офиса президента.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский "перепугался" после интервью Гордону.

Богдан также пригласил журналистов к зданию ГБР на 10.00 понедельника, 14 сентября.

В повестке, которую Богдан опубликовал в Telegram, указано, что на допрос он приглашается на 11.00 в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, открытого 19 августа.

Анонсируя допрос Богдана, в ГБР отмечали, что в интервью тот "обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами в вопросах статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Дмитрию Гордону. В интервью Богдан говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал он.

Кроме того, Богдан говорил, что власти Украины рассчитывают на выплаты Россией многомиллиардных компенсаций за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.