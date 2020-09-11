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Богдан: В президентской резиденции Ющенко жила коза прямо внутри и все свои дела там делала. Там до ремонта был ужас

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что главе государства Владимиру Зеленскому необходимо было переехать в резиденцию, где раньше проживал третий президент Украины Виктор Ющенко, из соображений безопасности.

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Ющенко был президентом Украины с 2005-го по 2010 год
Ющенко был президентом Украины с 2005-го по 2010 год
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что идея переезда президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию принадлежала ему.

"Автор идеи переезда – я. И я не просил, а настаивал, потому что, во-первых, он не может жить в том частном коттеджном городке, где он жил. Это охрана, это президент. Провокацию устроить спецслужбам других стран, дискредитировать президента... Да кошку убить и подбросить. Тысячи вариантов. А там нет специальных условий доступа, охраны, безопасности, телефонной связи. Взорвется что-то – как он будет разговаривать? Там нет спецсвязи. Эти охранники, которые на улице в машинах, и манифестации, которые ходят... Это опасность для государства, а не для личности. Поэтому он должен жить на государственной резиденции, нравится оно ему, не нравится. Это его обязанность. Просто когда мы говорим, а потом начинаем думать... Не надо было этого обещать. Ты не можешь этого обещать", – сказал Богдан.

Он отметил, что в резиденции, где раньше проживал третий президент Украины Виктор Ющенко, был "ужас, кошмар".

"Я не знаю, но говорят, что там прямо в доме внутри жила коза. Она ходила там по дому и все свои дела делала, где ей нравилось. Там рыбки у него жили, гуси... Там дом был вообще..." – сказал Богдан.

На вопросы, правда ли, что он сделал ремонт за свои деньги и что средства ему пока не вернули, Богдан не стал отвечать.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа" после продажи дома в селе Иванковичи, сообщил 9 июля Офис президента.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, резиденции, Конча-Заспа, Андрей Богдан
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