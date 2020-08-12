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На резиденцию президента в Конча-Заспе потратят более 3,4 млн грн – Арьев

В 2020 году на содержание государственного дома отдыха "Конча-Заспа" в Киеве, где сейчас проживает президент Владимир Зеленский с семьей, потратят более 3,4 млн грн. Об этом сообщил журналист, народный депутат Украины Владимир Арьев.

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О решении Зеленского переехать на госдачу "Конча-Заспа" Офис президента сообщил 9 июля
О решении Зеленского переехать на госдачу "Конча-Заспа" Офис президента сообщил 9 июля
Фото: ЕРА

На содержание госдачи "Конча-Заспа" в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Владимира Зеленского, из государственного бюджета потратят почти 3,5 млн грн. Об этом написал народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Он уточнил со ссылкой на официальный ответ руководителя Офиса президента Андрея Ермака, что "в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 млн грн".

Арьев подчеркнул, что "из письма видно, что готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 года, как только стал президентом. То есть сразу, когда пообещал передать госдачи детям".

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3545579452171552

О том, что Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и временно переедет с семьей на госдачу "Конча-Заспа", стало известно 9 июля.

В Офисе президента отметили, что Зеленский внес информацию о продаже дома в декларацию 7 июля.

Теги: Владимир Арьев, Владимир Зеленский, резиденции, президент, Конча-Заспа
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