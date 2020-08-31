Мариинский дворец открывается для экскурсий

С 4 сентября резиденцию президента Украины в Мариинском дворце в Киеве можно будет посетить с экскурсией. Билет стоит 150 грн, для представителей льготных категорий – 75 грн, для детей до семи лет вход бесплатный, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
Для 45-минутной экскурсии по Мариинскому дворцу необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте m-palace.com.ua.
Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.
Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них предусмотрена особая программа экскурсии с учетом их возраста и специфики исторического периода, который они изучают.
Во время экскурсии по дворцу можно будет увидеть экспозицию картин и подарков президентов Украины, церемониальный зал, зал для переговоров.
Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры в стиле барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.