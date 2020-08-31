Мариинский дворец открывается для экскурсий

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября.

Мариинский дворец можно будет посетить с экскурсией Фото: president.gov.ua

С 4 сентября резиденцию президента Украины в Мариинском дворце в Киеве можно будет посетить с экскурсией. Билет стоит 150 грн, для представителей льготных категорий – 75 грн, для детей до семи лет вход бесплатный, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Для 45-минутной экскурсии по Мариинскому дворцу необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте m-palace.com.ua.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них предусмотрена особая программа экскурсии с учетом их возраста и специфики исторического периода, который они изучают.

Во время экскурсии по дворцу можно будет увидеть экспозицию картин и подарков президентов Украины, церемониальный зал, зал для переговоров.

Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры в стиле барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.