В Казахстане открыли памятник Назарбаеву

В Национальном университете обороны Казахстана установили памятник экс-президенту страны Нурсултану Назарбаеву, которому 6 июля исполняется 80 лет.

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет Фото: akorda.kz

Сегодня в столице Казахстана Нур-Султане открыли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает сайт правительства страны.

Памятник установили в Национальном университете обороны к 80-летнему юбилею Назарбаева.

На церемонии открытия памятника президент страны Касым-Жомарт Токаев называл своего предшественника основателем современного Казахстана, "который определил стратегический путь развития нашего независимого государства и сплотил народ во имя достижения общей цели".

"Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения – ценить и уважать их заслуги", – сказал Токаев.

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет. Он возглавлял страну с 1990-го по 2019 год. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

18 июня стало известно, что Назарбаев заразился коронавирусом. 2 июля сообщили, что политик выздоровел.