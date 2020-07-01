В Казахстане с 5 июля снова ужесточат карантин

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (с возможностью продления). [2 июля] после заседания [межведомственной комиссии] министр здравоохранения выступит с разъяснениями", – написал он.
Накануне Токаев раскритиковал чиновников за неспособность противостоять эпидемии коронавируса и потребовал снова ужесточить карантин.
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