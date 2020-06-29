Президент Казахстана потребовал снова ввести в стране строгий карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал чиновников за неспособность противостоять эпидемии коронавируса и обвинил их в том, что строгий карантин в стране был отменен слишком рано.

Как сообщает официальный сайт Токаева, на совещании 29 июня он потребовал принять меры "по стабилизации эпидемической ситуации".

"Я поручаю государственной комиссии разработать и представить в течение двух дней предложение о введении строгого карантинного режима, как в марте – мае этого года", – заявил он.

По словам Токаева, "распространение вируса увеличилось в семь раз с момента отмены ограничений 11 мая".

"Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Следует отметить, что центральные и местные власти не готовы эффективно работать после окончания чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не смогла выполнить свою задачу. Это нужно открыто признать. Министерству здравоохранения не удалось скоординировать работу центральных и местных органов власти", – считает президент Казахстана.

По состоянию на 29 июня в Казахстане подтверждено 21,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 183 человека, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.