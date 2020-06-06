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Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Спикер президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали сейчас находится в больнице под наблюдением медиков, у него диагностировали коронавирус. Он называет свое состояние удовлетворительным.

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Уали сообщил, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице
Уали сообщил, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице
Фото: Берік Уәли / Facebook

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали 6 июня написал в Facebook, что болен коронавирусом.

“К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное”, – сообщил Уали.

Пресс-секретарь президента добавил, что Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2878085062314907&id=100003403233694

Пресс-секретарю президента Казахстана 43 года. По образованию он журналист и правовед. 

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлено 12 511 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 человека. 

12 мая стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 25 мая его выписали из больницы. 

Теги: медицина, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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