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Президент Казахстана призвал готовиться "к длительной пандемии коронавируса"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства предпринять срочные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и быть готовым к длительной пандемии COVID-19.

Как сообщает официальный сайт Токаева, об этом он заявил 29 июня в ходе совещания с центральными и региональными властями. "Президент Токаев призвал правительство наряду с принятием экстренных мер [по противодействию эпидемии коронавируса] начать подготовку к длительной пандемии. В связи с этим поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу", – отметила пресс-служба.

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