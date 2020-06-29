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В Токио суточный прирост заболевших коронавирусом достиг максимума после отмены режима ЧП

В столице Японии Токио 29 июня был зарегистрирован максимальный суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с 25 мая, когда в городе был отменен режим чрезвычайного положения.

Как сообщает агентство Kyodo, за прошедшие сутки в Токио было подтверждено 60 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 6114. По данным местных властей, около половины последних случаев инфицирования связаны с людьми, которые работают или посещали ночные развлекательные заведения. Новые заболевшие преимущественно переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

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