В Токио суточный прирост заболевших коронавирусом достиг максимума после отмены режима ЧП

Как сообщает агентство Kyodo, за прошедшие сутки в Токио было подтверждено 60 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 6114.
По данным местных властей, около половины последних случаев инфицирования связаны с людьми, которые работают или посещали ночные развлекательные заведения.
Новые заболевшие преимущественно переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.
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