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В Японии подтвердили смерть украинца, пропавшего при подъеме на гору Фудзи

В феврале в Японии пропал украинский легкоатлет Алексей Борисенко. Позже его тело нашли на горе Фудзи, но только сейчас экспертиза подтвердила личность погибшего.

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Тело Борисенко нашли в мае
Тело Борисенко нашли в мае
Фото: Borysenko Oleksii / Facebook

Экспертиза тела человека, найденного на горе Фудзи в Японии, подтвердила, что погибшим является легкоатлет из Украины Алексей Борисенко. Об этом со ссылкой на полицию города Фудзиесида сообщило 18 июня издание Sankei Shimbun.

В полиции рассказали, что 7 марта с ними связались украинские дипломаты, сообщив о пропаже украинца, после чего начались его поиски.

Тело было обнаружено на склоне горы 12 мая, после чего началась идентификация его личности. Экспертиза подтвердила, что погибший – украинец Борисенко.

Правоохранители Японии объяснили, что украинец, по имеющимся данным, отправился на гору один и "попал в беду".

37-летний Борисенко прилетел в Японию для участия в марафоне, но его отменили из-за эпидемии коронавируса. Связь с ним пропала 28 февраля.

Борисенко – марафонец и тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по горному трейлу в Португалии.

Теги: смерть, Япония, полиция, экспертиза, украинец, горы, легкоатлеты, погибшие
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