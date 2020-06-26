МИР Short News

В Японии создали "умную маску". Она подключается к смартфону и может распознавать речь

На фоне пандемии коронавируса японский стартап Donut Robotics разработал "умную маску", которая может подключаться к смартфону через Bluetooth.

Как пишет Reuters, пластиковая c-mask надевается на обычную защитную маску. При помощи специального приложения для смартфона или планшета маска может транскрибировать человеческую речь в текстовые сообщения, совершать звонки или усиливать голос владельца маски.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".