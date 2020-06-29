Джонсон назвал эпидемию коронавируса "катастрофой" для Великобритании

Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Он добавил, что страна "пережила глубокий шок". Джонсон подчеркнул, что в память обо всех умерших и пострадавших от эпидемии власти обязаны выяснить, "что и когда пошло не так". Однако, сказал премьер, сейчас для этого "не самый подходящий момент".
Великобритания – одна из самый пострадавших от коронавируса стран. В Соединенном Королевстве заболели более 312 тыс. человек (пятое место в мире), 43,6 тыс. из них скончались (третье место в мире).
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