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Богдан: Зеленский просто увольняет с мотивировкой: "Это человек Богдана". Я что, враг тебе, или что?

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после его увольнения отовсюду убирают людей, которых он либо привел в команду Владимира Зеленского, либо рекомендовал на ту или иную должность в государстве.

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Андрей Богдан: Если я видел, что человек идейный и честный, то я помогал его куда-то назначить
Андрей Богдан: Если я видел, что человек идейный и честный, то я помогал его куда-то назначить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Андрей Богдан сообщил, что после его увольнения с поста руководителя Офиса президента Украины начали также снимать людей, которых он привел в команду или порекомендовал на ту или иную должность.

"Это очень-очень обидно. Ты знаешь, они ко мне потом приходят. Это много людей, которых я никогда не знал, которых кто-то даже посоветовал. Их Владимир Александрович [Зеленский] даже не помнит: он их ко мне приводил. Если я видел, что человек идейный и честный, то я помогал его куда-то назначить. Хотя бы есть опыт, профессионализм", – заявил Богдан.

По словам Богдана, таких увольнений после его ухода из Офиса было очень много, в том числе отставка премьер-министра Алексея Гончарука, генпрокурора Руслана Рябошапки и многих других. В том числе, подчеркнул Богдан, пытались снять с должности главу ЦИК Олега Диденко.

"Очень много. Владимир Александрович не понимает, что он делает. Он просто увольняет с мотивировкой: "Это человек Богдана". Я что, враг тебе, или что? Честно, я ему помогал. Они уволили [тогдашнего премьер-министра] Алексея Гончарука, сняли Кабмин – и назначили Кабмин Дениса Шмыгаля", – сказал Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" Зеленский назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", – сказал Зеленский, добавив, что с Богданом сейчас не общается.

После интервью Гордону следователи Государственного бюро расследований вызвали Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов. В ведомстве подчеркнули, что экс-главу Офиса президента вызывают в качестве свидетеля.

Теги: Кабинет Министров, ЦИК, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Олег Диденко, Кабмин
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