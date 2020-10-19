ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В окружении Зеленского много людей, работающих на РФ – Смешко

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с подбором кадров.

Смешко: Когда тебе все время говорят комфортные вещи это первый сигнал, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает
Смешко: Когда тебе все время говорят комфортные вещи – это первый сигнал, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что президента Украины Владимира Зеленского окружает большое количество людей, работающих на Российскую Федерацию. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером. 

"Судя по результатам, которые я вижу в сфере национальной безопасности и обороны, дипломатии, думаю, конечно, [окружают]. И много", – сказал Смешко.

По его мнению, у Зеленского есть проблемы с подбором кадров. 

"Думаю, что президент Зеленский вообще не понимает, какие главные критерии должны быть при кадровом отборе. Это ведь тоже огромнейшее искусство и опыт  управление на таком уровне государственной машиной. [Генералу российской армии, основателю современной Финляндии Карлу Густаву] Маннергейму приписывают слова, что офицер штаба, который постоянно соглашается с начальником штаба,  это опасный элемент. Ты не можешь все знать, ты можешь ошибаться, но ты должен всех выслушать и понимать, кто профессионал, и судить по конечным делам, а не по словам", – отметил экс-глава СБУ.

Каждый руководитель должен задуматься об окружении, если оно приносит только хорошие новости, убежден Смешко.

"Когда тебе создают комфорт, когда тебе все время говорят комфортные вещи – это первый сигнал, красная лампочка, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает. Тут игра. Тебя просто водят и делают ширмой для своих дел", – отметил политик. 

Для того, чтобы это понять, должен быть определенный опыт на государственный службе, подчеркнул он. 

Смешко при этом отказался назвать фамилии российских агентов в руководстве Украины. 

"Я не могу знать агентуру, потому что с 2005 года я – частное лицо. Я знал людей, которые [тогда] были пророссийски настроены, которые имели очень хорошие контакты и связи в спецслужбах России", – сказал экс-глава СБУ.

При этом, отметил он, такие люди точно есть среди украинских парламентариев. 

"В Вооруженных силах Украины я с декабря 1991 года. По-моему, в Министерство обороны я 17-м пришел... И уже в 1992 году после допподготовки оказался в Вашингтоне, а есть же у нас ребята, которые до 1994 года учились в Москве, получили дипломы Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности. И они сейчас в [украинском] парламенте, на государственной службе все это время... Их достаточно. Вся эта информация есть в Службе безопасности нашей. Президент только кнопочку нажмет – ему всю информацию принесут. [А почему не нажимает?] Это вопрос к Владимиру Зеленскому, не ко мне", – сказал Смешко. 

Интервью со Смешко выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.

Во время визита в Великобританию в начале октября 2020 года Зеленский провел встречу с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром. По информации ZN.UA, на встрече Мур говорил об окружении Зеленского. "Британцы видят, как уплывает информация из Украины", – сказал источник издания. 

Зеленский заявил, что не может озвучить все то, о чем говорилось в ходе встречи с представителями британской разведки, однако одной из тем была дезинформация и противодействие ей.

Теги: Верховная Рада, Дмитрий Гордон, СБУ, Игорь Смешко, разведка, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
alyona alyona: Мне мама постоянно говорила: "Я с тобой в такой одежде на базар не пойду"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
У Витаса умер отец
У Витаса умер отец
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS