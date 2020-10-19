В окружении Зеленского много людей, работающих на РФ – Смешко

Смешко: Когда тебе все время говорят комфортные вещи – это первый сигнал, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что президента Украины Владимира Зеленского окружает большое количество людей, работающих на Российскую Федерацию. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Судя по результатам, которые я вижу в сфере национальной безопасности и обороны, дипломатии, думаю, конечно, [окружают]. И много", – сказал Смешко.

По его мнению, у Зеленского есть проблемы с подбором кадров.

"Думаю, что президент Зеленский вообще не понимает, какие главные критерии должны быть при кадровом отборе. Это ведь тоже огромнейшее искусство и опыт – управление на таком уровне государственной машиной. [Генералу российской армии, основателю современной Финляндии Карлу Густаву] Маннергейму приписывают слова, что офицер штаба, который постоянно соглашается с начальником штаба, – это опасный элемент. Ты не можешь все знать, ты можешь ошибаться, но ты должен всех выслушать и понимать, кто профессионал, и судить по конечным делам, а не по словам", – отметил экс-глава СБУ.

Каждый руководитель должен задуматься об окружении, если оно приносит только хорошие новости, убежден Смешко.

"Когда тебе создают комфорт, когда тебе все время говорят комфортные вещи – это первый сигнал, красная лампочка, что рядом с тобой человек, который тебе добра не желает. Тут игра. Тебя просто водят и делают ширмой для своих дел", – отметил политик.

Для того, чтобы это понять, должен быть определенный опыт на государственный службе, подчеркнул он.

Смешко при этом отказался назвать фамилии российских агентов в руководстве Украины.

"Я не могу знать агентуру, потому что с 2005 года я – частное лицо. Я знал людей, которые [тогда] были пророссийски настроены, которые имели очень хорошие контакты и связи в спецслужбах России", – сказал экс-глава СБУ.

При этом, отметил он, такие люди точно есть среди украинских парламентариев.

"В Вооруженных силах Украины я с декабря 1991 года. По-моему, в Министерство обороны я 17-м пришел... И уже в 1992 году после допподготовки оказался в Вашингтоне, а есть же у нас ребята, которые до 1994 года учились в Москве, получили дипломы Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности. И они сейчас в [украинском] парламенте, на государственной службе все это время... Их достаточно. Вся эта информация есть в Службе безопасности нашей. Президент только кнопочку нажмет – ему всю информацию принесут. [А почему не нажимает?] Это вопрос к Владимиру Зеленскому, не ко мне", – сказал Смешко.

Интервью со Смешко выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.

Во время визита в Великобританию в начале октября 2020 года Зеленский провел встречу с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром. По информации ZN.UA, на встрече Мур говорил об окружении Зеленского. "Британцы видят, как уплывает информация из Украины", – сказал источник издания.

Зеленский заявил, что не может озвучить все то, о чем говорилось в ходе встречи с представителями британской разведки, однако одной из тем была дезинформация и противодействие ей.