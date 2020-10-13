Зеленский рассказал, о чем говорил с представителями MI6 в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может озвучить все то, о чем говорилось в ходе встречи с представителями службы внешней разведки Великобритании, однако одной из тем была дезинформация и противодействие ей.

Зеленский: Большая проблема в Украине с тем, что СМИ финансируются не только украинцами Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время своего визита в Одесскую область заявил, что во время встречи с представителями службы внешней разведки Великобритании обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"У нас была встреча в офисе MI6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав", – отметил президент.

Он подчеркнул, что вопрос, который, "по версии некоторых украинских СМИ", якобы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Из всего объема вопросов из нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – сказал Зеленский.

По его словам, одной из тем было противодействие дезинформации и фейковым новостям.

"Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – отметил президент.

Вопросы защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ, считает Зеленский.

"Мне кажется, что главная суть этой профессии – проверять информацию и свободно обнародовать. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу", – резюмировал президент.

Он находился в Лондоне 7–8 октября.

О встрече Зеленского с новым главой службы внешней разведки Великобритании МI6 12 октября сообщило ZN.UA. По информации издания, эту встречу обе стороны не собирались афишировать. Стороны якобы обсуждали три темы: атаки украинской власти на антикоррупционные органы, давление на Офис генерального прокурора и судебные инстанции; ситуация на востоке и действия России; окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос сообщил, что глава британской разведки МI6 Ричард Мур предупредил Зеленского, что глава Офиса президента Андрей Ермак сливает секретную информацию РФ.