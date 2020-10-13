Лерос назвал встречу Зеленского с главой МI6 холодным душем для президента Украины

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что глава британской разведки МI6 Ричард Мур предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак сливает секретную информацию.

Зеленский во время рабочей поездки в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки Муром Фото: president.gov.ua

Глава британской разведки МI6 Ричард Мур во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон предупредил его о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак сливает секретную информацию РФ. Об этом 13 октября в Facebook написал исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

"Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение. Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ", – отметил Лерос.

По словам нардепа, теплый прием премьером Великобритании Борисом Джонсоном и королевской семьей был жестом доброй воли.

"Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний: мол, почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира", – считает Лерос.

Зеленский находился в Лондоне 7–8 октября.

О встрече Зеленского с новым главой службы внешней разведки Великобритании МI6 12 октября сообщило ZN.UA. По информации издания, эту встречу обе стороны не собирались афишировать.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и народный депутат, глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.