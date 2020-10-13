ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Лерос назвал встречу Зеленского с главой МI6 холодным душем для президента Украины

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что глава британской разведки МI6 Ричард Мур предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак сливает секретную информацию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский во время рабочей поездки в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки Муром
Зеленский во время рабочей поездки в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки Муром
Фото: president.gov.ua

Глава британской разведки МI6 Ричард Мур во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон предупредил его о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак сливает секретную информацию РФ. Об этом 13 октября в Facebook написал исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

"Для президента Украины это настоящий холодный душ, потому что Ермак совершает госизмену согласованно. Получается, Зеленский лично получил последнее предупреждение. Намек означал, что у него есть последний шанс перестать работать на РФ", – отметил Лерос.

По словам нардепа, теплый прием премьером Великобритании Борисом Джонсоном и королевской семьей был жестом доброй воли.

"Теперь очевидно, что жест был авансом и он был последний: мол, почувствуй нашу поддержку, когда ты часть западного мира", – считает Лерос.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/3382066691830436

Зеленский находился в Лондоне 7–8 октября.

О встрече Зеленского с новым главой службы внешней разведки Великобритании МI6 12 октября сообщило ZN.UA. По информации издания, эту встречу обе стороны не собирались афишировать.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и народный депутат, глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Он украл мое сердце". Энистон показала нового члена семьи, которого взяла из приюта
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
"Ничего себе, какая причеха!" Вакарчук показал фото времен студенчества и начала карьеры музыканта
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Красивая и стильная", "Икона стиля". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Неужели так хочется государственных денег?". Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS