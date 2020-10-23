Смешко: Порошенко с 1997-го на госслужбе. Он ни разу за это время не был вне высших органов власти. И он стал миллиардером

Политическая реинкарнация пятого президента Украины Петра Порошенко невозможна. Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не верю в реинкарнацию Порошенко. Народ опыт приобретает. Петр Порошенко с 1997-го или 1998 года на госслужбе. Он ни разу за это время не был вне высших органов исполнительной или законодательной власти. И он стал миллиардером. И наше государство ищет, где политическая коррупция могла помочь стать миллиардером. Это фантастика. Я когда на Запад выезжаю, когда разговариваю, они улыбаются так, как вы. А мы боремся с коррупцией. А мы наплодили кучу органов антикоррупционных", – сказал Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью

Порошенко был избран главой государства 25 мая 2014 года в первом туре внеочередных президентских выборов, которые были назначены после бегства из страны предыдущего президента Виктора Януковича. Порошенко поддержали 54,7% избирателей. Его ближайшего соперника – лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,81%.

На выборах президента Украины 2019 года Порошенко потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за будущего главу государства Владимира Зеленского.

Видео: Дмитрий Гордон / Gordonua.com



