Верещук: Порошенко рассматривал свою должность как бизнес-концепт

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассматривал свою должность как бизнес-концепт. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Он, к сожалению, рассматривал свое место как бизнес-концепт. Ни один президент – ни Леонид Макарович [Кравчук], ни Леонид Данилович [Кучма], ни Виктор Андреевич [Ющенко] – не рассматривали свое положение и статус народного президента как бизнес-модель. Он подходил во всем по-бизнесовому. Как он умел, так и подходил. Хотя, казалось, он всю жизнь был при... Вы помните: то он за спиной у Леонида Даниловича, то он у Виктора Андреевича помогает, патроны подает... То у [экс-президента] Виктора Федоровича [Януковича] хорошо работал министром. Да? И как бы казалось: ты уже состоявшийся миллионер, мультимиллионер... Миллиардер. Что тебе не хватает? И я не могу понять, почему он допустил такое жизненное фиаско. Я считаю, что для него это жизненное фиаско. Он не смог стать президентом", – считает Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

Порошенко был избран главой государства 25 мая 2014 года в первом туре внеочередных президентских выборов, которые были назначены после бегства из страны предыдущего президента Виктора Януковича. Порошенко поддержали 54,7% избирателей. Его ближайшего соперника – лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,81%.

На выборах президента Украины 2019 года Порошенко потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за будущего главу государства Владимира Зеленского.