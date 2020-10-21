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Верещук: Мне казалось, что Порошенко меня сейчас ударит

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уверена, что пятый президент Украины Петр Порошенко врет, заявляя, что не поздравлял лидера России Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года.

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Верещук: Я реально смотрела на него и думала: "Ты же президент. Так нельзя"
Верещук: Я реально смотрела на него и думала: "Ты же президент. Так нельзя"
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала подробности ссоры с пятым президентом Петром Порошенко в телееэфире.

6 июля Верещук в эфире ICTV обвинила Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он поздравлял Путина с Днем России. Она сослалась на новость "24 канала", где о поздравлении заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сам Порошенко факт поздравления отрицал.

"Я, выйдя к микрофону, хотела привести пример гибридности процессов, которые у нас в стране происходят, информационной войны, которую ведет против нас Россия. И хотела привести несколько таких примеров, небольших, как для меня. Например, ту информацию, которую я прочитала на всех сайтах, включая "Украинскую правду", "Цензор.НЕТ", "Радіо Свобода" и так далее, что именно Порошенко поздравлял Путина 12 июня, в День России, а это как раз было перед его инаугурацией – в 2014 году, никто не оспаривал, она была", – отмечает она.

Нардеп уверена, что пятый президент врет, заявляя, что не поздравлял Путина.

"Я просто не ожидала, что человек с таким опытом может так выйти из себя. Мне казалось, что он меня сейчас ударит. И я реально смотрела на него и думала: "Ты же президент. Так нельзя", – добавила она.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В интервью Дмитрию Гордону Верещук не исключила, что станет министром обороны Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Ирина Верещук, война в Украине, Слуга народа
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