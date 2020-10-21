ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Верещук: Буду ли я министром обороны? Посмотрим

Нардеп от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что мечтала стать министром обороны, чтобы навести в армии порядок.

 
|
На вопрос о должности главы Минобороны Верещук ответила, что не загадывает далеко
На вопрос о должности главы Минобороны Верещук ответила, что не загадывает далеко
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат Украины от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не исключает, что станет министром обороны. Об этом она сказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Не знаю, посмотрим. Я так далеко не загадываю", – ответила нардеп на вопрос о возможном назначении на эту должность.

Верещук рассказала, что хотела стать главой Министерства обороны.

"Я думала так: "Я стану министром обороны – и сделаю так, что в армии будет порядок. Я наведу этот порядок". Потому что бардак, распродавали эту армию оптом и в розницу: имущество, землю... Целые военные части продавали, вы помните. Это закрывалось все, направо-налево, патроны, целые танки куда-то пропадали... И на это все люди смотрели демотивированные, им не было где жить", – объяснила нардеп.

По ее словам, к оборонному ведомству она имеет отношение еще со времен мэрства в Раве-Русской Львовской области.

"Даже когда еще была юристом горсовета, моим первым делом было сделать реконструкцию военных блоков, военных общежитий у меня в городе. У меня большая часть – А-1625. Был такой механизированный полк большой. Перевести их – и отдать людям. И это были мои первые шаги: когда я отвоевала через суд у Министерства обороны эти помещения. Мы их перевели – и до сих пор там живут офицеры. Вот я считала, что это мое задание – помочь военным хоть как-то получить жилье", – рассказала Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Сейчас министром обороны Украины является Андрей Таран. На должность он был назначен 4 марта.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Министерство обороны Украины, оборона, Ирина Верещук, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов
"Похожи с мамой", "На бабушку похожи!". Фаны Высоцкой комментируют архивное фото ее родственниц
"Похожи с мамой", "На бабушку похожи!". Фаны Высоцкой комментируют архивное фото ее родственниц
"Утро начинаю флиртом". Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни
"Утро начинаю флиртом". Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни
"Впечатляет!". Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына
"Впечатляет!". Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына
Пауки, мыши и аномальная жара. Йовович показала условия, в которых жила во время съемок фильма "Охотник на монстров"
Пауки, мыши и аномальная жара. Йовович показала условия, в которых жила во время съемок фильма "Охотник на монстров"
"Пчела укусила", "Она ящер". Фаны Loboda гадают, что случилось с большим пальцем ее ноги
"Пчела укусила", "Она ящер". Фаны Loboda гадают, что случилось с большим пальцем ее ноги
"Святоши безгрешные". После свадьбы жена Остапчука резко ответила на критику хейтеров
"Святоши безгрешные". После свадьбы жена Остапчука резко ответила на критику хейтеров
"Слух есть. Вся в мамулю". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
"Слух есть. Вся в мамулю". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS