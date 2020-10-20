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Верещук: Безответственными являются политики, которые в предыдущем созыве парламента допустили реформу имени Супрун

В Украине нужно преодолеть недостатки реформы здравоохранения, инициированной бывшей и.о. главы Минздрава Уляной Супрун, чтобы медицина была готова к сегодняшним проблемам с пандемией коронавирусной инфекции, считает нардеп от фракции "Слуга народа", кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Посмотрим, насколько нас услышит правительство
Ирина Верещук: Посмотрим, насколько нас услышит правительство
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук раскритиковала депутатов предыдущего созыва Рады, которые голосовали за реформу здравоохранения, инициированную тогдашней и.о. главы Минздрава Уляной Супрун. О своей позиции Верещук заявила 19 октября в программе "Хард с Влащенко".

"Действительно безответственными являются политики, которые в предыдущем созыве парламента допустили реформу имени Супрун и дальше продолжают настаивать, что все сделанные ими шаги в этом направлении были правильными", – сказала политик.

Она считает, что теперь нужно преодолеть недостатки реформы, чтобы медицина была готова к сегодняшним вызовам.

"Мы собираемся проголосовать за постановление Верховной Рады "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", где четко расписано, какие меры мы принимаем и немедленно примем, чтобы количество больных у нас уменьшалось, – отметила Верещук. – Посмотрим, насколько нас услышит правительство, но очень важно, чтобы все эти пункты были выполнены. Особенно в части страхования медицинских работников и выплаты им всех обещанных надбавок".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Теги: Ирина Верещук, Минздрав, Уляна Супрун, реформа здравоохранения, больницы, финансирование, здравоохранение, коронавирус
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