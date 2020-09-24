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В Нацслужбе здравоохранения рассказали, сколько врачей уволилось с начала старта второго этапа медреформы

С начала второго этапа медицинской реформы в Украине уволились 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших в учреждениях предоставления вторичной медицинской помощи, рассказала замглавы Национальной службы здравоохранения Украины Оксана Мовчан. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что статистику увольнения медицинских работников не собирают.

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Степанов заявлял, что "предыдущая и.о. министра отменила статистику в нашей стране как ненужную"
Степанов заявлял, что "предыдущая и.о. министра отменила статистику в нашей стране как ненужную"
Фото: lb.ua

Замглавы Национальной службы здравоохранения Оксана Мовчан в интервью LB.ua, опубликованном 24 сентября, рассказала, что статистику, фиксирующую количество уволенных медработников в Украине, ведут. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью LB.ua, вышедшем 22 сентября, не дал четкого ответа на вопрос о количестве медицинских работников, которые были уволены с 1 апреля 2020 года, когда стартовал второй этап медреформы. 

"Эта статистика постоянно меняется. Есть определенное количество людей, которые увольняются из-за престижности профессии врача", – говорил он журналистам, комментируя заявления о том, что в результате реформы могли быть уволены 50 тыс. врачей.

На уточняющий вопрос, есть ли такая статистика, Степанов сказал: "Предыдущая и.о. министра отменила статистику в нашей стране как ненужную. Поэтому сейчас мы все это восстанавливаем, в том числе с помощью E-Health. Ну E-Health еще не собирает такую статистику, она еще не развита. То есть статистику отменили, не перестроив E-Health. И сейчас мы ее развиваем в том виде, в котором она нам нужна". 

Он выразил мнение, что ситуацию "удалось спасти". 

"Мы собираем эту статистику специально для Степанова. За пять месяцев было сокращено до 10% работников, в основном это немедицинский персонал. И это – нормальный процесс оптимизации штата в заведении. Но не 50 тыс. уволенных врачей. По данным электронной системы, с 1 апреля уволилось 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших на "вторичке". Но большинство из них перешли на работу в другие учреждения", – сказала Мовчан. 

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая в НСЗУ сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Мовчан говорила, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться". "Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан. 

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

18 мая в НСЗУ заявили, что не получили предложения от Минздрава по поводу улучшения реформы. "Мы знаем, что по мнению министра, нужно что-то улучшать и менять. Это тот уровень конкретики, который у нас есть в середине мая", – сказала Мовчан.

Теги: медики, Минздрав, увольнение, Максим Степанов, больницы, врачи, Оксана Мовчан, медреформа
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