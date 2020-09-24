В Нацслужбе здравоохранения рассказали, сколько врачей уволилось с начала старта второго этапа медреформы

С начала второго этапа медицинской реформы в Украине уволились 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших в учреждениях предоставления вторичной медицинской помощи, рассказала замглавы Национальной службы здравоохранения Украины Оксана Мовчан. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что статистику увольнения медицинских работников не собирают.

Замглавы Национальной службы здравоохранения Оксана Мовчан в интервью LB.ua, опубликованном 24 сентября, рассказала, что статистику, фиксирующую количество уволенных медработников в Украине, ведут.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью LB.ua, вышедшем 22 сентября, не дал четкого ответа на вопрос о количестве медицинских работников, которые были уволены с 1 апреля 2020 года, когда стартовал второй этап медреформы.

"Эта статистика постоянно меняется. Есть определенное количество людей, которые увольняются из-за престижности профессии врача", – говорил он журналистам, комментируя заявления о том, что в результате реформы могли быть уволены 50 тыс. врачей.

На уточняющий вопрос, есть ли такая статистика, Степанов сказал: "Предыдущая и.о. министра отменила статистику в нашей стране как ненужную. Поэтому сейчас мы все это восстанавливаем, в том числе с помощью E-Health. Ну E-Health еще не собирает такую статистику, она еще не развита. То есть статистику отменили, не перестроив E-Health. И сейчас мы ее развиваем в том виде, в котором она нам нужна".

Он выразил мнение, что ситуацию "удалось спасти".

"Мы собираем эту статистику специально для Степанова. За пять месяцев было сокращено до 10% работников, в основном это немедицинский персонал. И это – нормальный процесс оптимизации штата в заведении. Но не 50 тыс. уволенных врачей. По данным электронной системы, с 1 апреля уволилось 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших на "вторичке". Но большинство из них перешли на работу в другие учреждения", – сказала Мовчан.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая в НСЗУ сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Мовчан говорила, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться". "Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан.

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

18 мая в НСЗУ заявили, что не получили предложения от Минздрава по поводу улучшения реформы. "Мы знаем, что по мнению министра, нужно что-то улучшать и менять. Это тот уровень конкретики, который у нас есть в середине мая", – сказала Мовчан.