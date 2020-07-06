Развитие трансплантации органов может стать частью медицинской реформы в Украине – Офис президента

Минздрав Украины расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов, сообщает сайт Офиса президента.

Развитие трансплантации органов может стать частью медицинской реформы в Украине. Об этом 6 июля сообщает сайт Офиса президента.

В ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов. При этом условия для развития данной отрасли медицины в Украине не были обеспечены, в связи с чем многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом.

В то же время министр отметил, что Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

"Нужно очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит, более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", – подчеркнул Зеленский.

По словам Степанова, Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы в Украине.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 декабря 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.