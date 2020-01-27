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Единая государственная информационная система трансплантации готова к запуску – разработчик

Систему можно дополнительно настраивать под изменение требований Минздрава, сообщил представитель компании-разработчика руководитель проектов ООО "Гринлайт Корпоративные решения" Руслан Тимошенко.

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Разработан модуль поиска пар донор реципиент и портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство
Разработан модуль поиска пар донор – реципиент и портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство
Фото: pixabay.com

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) уже разработана и готова к запуску, заявили участники пресс-конференции, которая прошла 24 января в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Для полноценного внедрения системы трансплантации в Украине нужны две составляющие: единый реестр пациентов (лист ожидания) и донорские органы. При этом единый лист ожидания не будет работать, пока не будет внедрена ЕГИСТ, а донорские органы не появятся, пока не будет внедрена диагностика смерти мозга. Но в этом направлении есть положительные сдвиги. ЕГИСТ уже разработана и передана для тестирования в Минздрав, а относительно диагностики анонсируется, что количество таких случаев растет", – сказала глава комитета медицинского права Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко.

Она отметила, что система готова к запуску и Министерство здравоохранения приняло ее на тестирование в мае 2019 года. ЕГИСТ поможет рассчитать потребность в трансплантации, и медучреждения уже должны предусматривать трудоустройство для трансплант-координаторов, отметила она.

"Если в штате медучреждения с наличием отделения интенсивной терапии не будет трансплант-координатора, у него не будет возможности оперативно вносить информацию в ЕГИСТ о том или ином органе, который появился в результате диагностики смерти мозга", – подчеркнула Слободниченко.

Разработанная ЕГИСТ полностью соответствует требованиям законодательства и технического задания, отметил руководитель проектов компании-разработчика "Гринлайт Корпоративные решения" Руслан Тимошенко.

"В системе есть алгоритмы настройки под требования заказчика, которым выступает Минздрав. Система позволит использовать ее многие годы. Она может динамично меняться и соответствовать требованиям времени", – сообщил он.

Представитель разработчика отметил, что министерство уже подписало договор о разработке технического задания для создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

"Минздрав подписал договор о разработке технического задания по созданию КСЗИ. Как только это произойдет, можно будет утверждать, что персональные данные пациентов будут защищены", – сказал он.

Также разработан модуль поиска пар донор – реципиент и портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство, отметил Тимошенко.

Сама ЕГИСТ состоит из восьми реестров:

  • учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь с применением трансплантации;
  • трансплант-координаторов;
  • решений граждан о даче согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения полномочного представителя;
  • согласия лиц на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из их тела;
  • анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов;
  • живых доноров;
  • получателей; 
  • лиц с трансплантированным анатомическим материалом.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. За первые три квартала 2019 года украинские хирурги трансплантировали 37 почек и одну печень, но для увеличения количества операций не хватает донорских органов.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.

Теги: трансплантация, трансплантология, ЕГИСТ, Гринлайт Корпоративные решения
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