Единая государственная информационная система трансплантации готова к запуску – разработчик

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) уже разработана и готова к запуску, заявили участники пресс-конференции, которая прошла 24 января в агентстве "Интерфакс-Украина".
"Для полноценного внедрения системы трансплантации в Украине нужны две составляющие: единый реестр пациентов (лист ожидания) и донорские органы. При этом единый лист ожидания не будет работать, пока не будет внедрена ЕГИСТ, а донорские органы не появятся, пока не будет внедрена диагностика смерти мозга. Но в этом направлении есть положительные сдвиги. ЕГИСТ уже разработана и передана для тестирования в Минздрав, а относительно диагностики анонсируется, что количество таких случаев растет", – сказала глава комитета медицинского права Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко.
Она отметила, что система готова к запуску и Министерство здравоохранения приняло ее на тестирование в мае 2019 года. ЕГИСТ поможет рассчитать потребность в трансплантации, и медучреждения уже должны предусматривать трудоустройство для трансплант-координаторов, отметила она.
"Если в штате медучреждения с наличием отделения интенсивной терапии не будет трансплант-координатора, у него не будет возможности оперативно вносить информацию в ЕГИСТ о том или ином органе, который появился в результате диагностики смерти мозга", – подчеркнула Слободниченко.
Разработанная ЕГИСТ полностью соответствует требованиям законодательства и технического задания, отметил руководитель проектов компании-разработчика "Гринлайт Корпоративные решения" Руслан Тимошенко.
"В системе есть алгоритмы настройки под требования заказчика, которым выступает Минздрав. Система позволит использовать ее многие годы. Она может динамично меняться и соответствовать требованиям времени", – сообщил он.
Представитель разработчика отметил, что министерство уже подписало договор о разработке технического задания для создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ).
"Минздрав подписал договор о разработке технического задания по созданию КСЗИ. Как только это произойдет, можно будет утверждать, что персональные данные пациентов будут защищены", – сказал он.
Также разработан модуль поиска пар донор – реципиент и портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство, отметил Тимошенко.
Сама ЕГИСТ состоит из восьми реестров:
По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. За первые три квартала 2019 года украинские хирурги трансплантировали 37 почек и одну печень, но для увеличения количества операций не хватает донорских органов.
В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.