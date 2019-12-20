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Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации

Единая государственная информационная система трансплантации пока не создана и будет запущена в тестовом режиме не раньше апреля следующего года, поэтому парламент принял законопроект №2457, чтобы с 2020 года не возникла правовая коллизия и операции не прекратились.

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За документ проголосовали 320 нардепов
За документ проголосовали 320 нардепов 
Фото: Слуга Народу / Facebook

20 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2457 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, регулирующим вопросы трансплантации анатомических материалов человека", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовали 320 нардепов.

Согласно законопроекту, положения закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человека", который вступил в силу 1 января 2019 года, не будут применяться до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года.

Трансплантация будет осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. Таким образом Рада отстрочила создание единой системы трансплантации на год.

ЕГИСТ до сих пор не создана и будет запущена в тестовом режиме не раньше апреля, поэтому эти изменения необходимы, чтобы с 2020 года не возникла правовая коллизия и операции не прекратились.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2457 4 декабря. 

Документ, разрешающий трансплантацию органов, Верховная Рада приняла 17 мая 2018 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал документ 19 июня.

27 декабря 2018 года Кабмин Украины утвердил порядок предоставления согласия на донорство. Он утверждает ряд письменных форм для волеизъявления граждан по поводу возможного донорства, которые будут вноситься в ЕГИСТ. "Количество заявлений, которые может подать физическое лицо, является неограниченным. Кроме того, после представления новой формы заявления действие предыдущей автоматически аннулируется. Следовательно, решение, быть или не быть донором, человек может менять в течение всей жизни", – сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

28 февраля 2019 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу применения трансплантации анатомических материалов человека". Он, в частности, определяет, что до начала работы ЕГИСТ и в течение следующих трех месяцев с начала работы системы решения о возможности либо невозможности донорства будет принимать консилиум врачей.

В Минздраве сообщали, что тестировать и обновлять ЕГИСТ министерство начнет с апреля 2019 года, а до старта системы информация будет накапливаться в бумажном виде.

Теги: трансплантация
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