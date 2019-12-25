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В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца

Первую после 15-летнего перерыва операцию по трансплантации сердца провели в больнице районного уровня в Ковеле Волынской области.

Пациента привезли из Киева
Пациента привезли из Киева
Фото: Ковельське МТМО / Facebook

24 декабря в Украине впервые за последние 15 лет сделали трансплантацию сердца. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Кородоского территориального медобъединения в Ковеле Волынской области. 

Операцию в районной больнице Ковеля провела бригада врачей местной Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым.

"Донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого бригада специалистов констатировала смерть мозга. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/KovelMTMO1993/posts/991654267866526

Пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией привезли из Киева, так как транспортировать донорское сердце не было возможности, проинформировал Тодуров в Facebook.

https://www.facebook.com/Heart.Institute.Kyiv/videos/864783140626589/

Глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец добавила в Facebook, что мультиорганный забор провели вечером 24 декабря в Ковеле. Кроме сердца, которое пересадили пациенту из Киева, у донора изъяли две почки. Одну из них трансплантировали врачи ковельской больницы, вторую отправили в Институт Шалимова в Киеве, где под утро тоже провели операцию.

https://www.facebook.com/irina.zaslavets/posts/2419034534868109

Районная больница Ковеля в ноябре стала первым медучреждением районного уровня в Украине, в котором провели трансплантацию почки. 

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. За первые три квартала 2019 года украинские хирурги трансплантировали 37 почек и одну печень, но для увеличения количества операций не хватает донорских органов.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.

Теги: хирургия, больница, донор, Борис Тодуров, Ковель, трансплантация, операция
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