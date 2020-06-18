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Супрун: Каждый месяц врач должен сдавать руководству тысячу баксов, чтобы остаться работать в больнице

Система, которая существует в Украине последние 30 лет, предусматривает, что брать взятки разрешено. Врачи привыкли брать взятки, а пациенты давать их, об этом в интервью LB.ua рассказала бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

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Один из способов уйти от взяток создать условия, при которых пациент мог бы перечислить деньги в фонд развития больницы
Один из способов уйти от взяток – создать условия, при которых пациент мог бы перечислить деньги в фонд развития больницы
Фото: pixabay.com

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что есть несколько вариантов, как в Украине выстроить отношения между пациентами и медиками без взяток, об этом она рассказала в интервью LB.ua, которое опубликовано 18 июня.

"Система, которая существует в Украине последние 30 лет, предусматривает, что брать взятки разрешено. Можно даже сказать, что она это поощряет. Потому каждый месяц врач должен сдавать главному врачу $1 тыс. или сколько там, чтобы остаться работать в больнице. Врачи уже привыкли это делать, пациенты привыкли платить. Хотя и жалуются, но почти никто платить не отказывается", – отметила Супрун.

Первый способ уйти от взяток, по мнению бывшей и.о. министра здравоохранения, – финансовый.

"НСЗУ не платит тем заведениям, которые не соблюдают договоры. В договорах написано, что больницы не могут получать деньги от пациентов за те услуги, которые они должны предоставлять бесплатно", – считает Супрун.

Второй способ, по мнению Супрун, – вернуть сооплату в закон о финансовых гарантиях. Пациенты могут платить какую-то часть, но через кассу, легально.

"Третий вариант – создать правильные условия, чтобы пациент мог перечислить деньги в фонд развития больницы. Но только если он хочет, а не чтобы у него требовали деньги. Так сделали, например, в Турции, и это работает", – сказала Супрун.

С 2016-го по 2019 год Супрун занимала должность и.о. министра здравоохранения, при ней в Украине был реализован первый этап медреформы.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы стартовал 1 апреля

Теги: взятка, Уляна Супрун, врачи, медреформа
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