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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интернат, армия, Бандера, Зеленский, Тищенко, Дубинский, Кличко, муж-альфовец. Интервью Гордона с Верещук. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с народным депутатом от "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук. Беседу записали 7 октября, она продолжалась более двух часов. Во время интервью Верещук говорила о семье, учебе в интернате и военном институте, о службе в армии, отношениях с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и нынешним главой государства Владимиром Зеленским, о своих соперниках на внутрипартийных праймериз по выбору кандидата для участия в выборах мэра Киева Николае Тищенко и Александре Дубинском, о том, возможен ли мир между Россией и Украиной, о Киеве, своем участии в выборах мэра и о полете на зонтике над городом, о дебатах с мэром Киева Виталием Кличко и его сильных сторонах, о своем отношении к представителям украинского национально-освободительного движения середины XX века Степану Бандере и Роману Шухевичу, о занятиях единоборствами и семье.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессором кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

Теги: Владимир Кличко, Киев, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Леонид Кучма, выборы, Степан Бандера, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Роман Шухевич, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа
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