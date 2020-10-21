Верещук: Когда я слышу об этих "феминистических движениях", говорю им: "В армию. И все встанет на свои места"

Сторонникам идей феминизма следует отправиться в армию. Такое мнение народный депутат Украины от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук выразила в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я сейчас когда слушаю эти "равные возможности", "феминистические движения", "как политик-женщина должна отличаться от политика-мужчины", я им говорю: "В армию. И все встанет на свои места", – сказала нардеп.
По ее словам, когда она служила в армии, то в том числе, "как все", драила плац "от снега и всего".
К упоминанию слова "девочка" в контексте службы в армии Верещук относится отрицательно.
"Что значит "девочка"? Нету такого – "девочка". Все по-настоящему. У нас нету такого", – заявила политик.
Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью
Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.
В интервью Дмитрию Гордону Верещук не исключила, что станет министром обороны Украины.