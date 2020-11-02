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Кризис в "зеленой" энергетике отпугивает инвесторов, несмотря на призывы Зеленского – норвежский инвестор

Инвесторы негативно восприняли неспособность украинской власти, несмотря на призывы президента Владимира Зеленского, выполнить взятые обязательства перед производителями электроэнергии из альтернативных источников, заявил вице-президент норвежского инвестора в ветровую энергетику, компании NBT, Магнус Йохансен.

Магнус Йохансен: Мы думали, что будет происходить именно то, что мы подписали, но, к сожалению, ситуация продолжается, ничего пока не изменилось
Магнус Йохансен: Мы думали, что будет происходить именно то, что мы подписали, но, к сожалению, ситуация продолжается, ничего пока не изменилось
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Невыполнение украинскими властями обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику отпугивает их от Украины, а также оказывает негативное влияние на политическое и экономическое положение государства. Об этом заявил вице-президент по развитию бизнеса NBT (инвестор в ветровую энергетику) Магнус Йохансен в ходе обсуждения в Украинском кризисном медиа-центре проблемы возможной отмены зеленых тарифов Конституционным Судом Украины. Запись опубликована на YouTube-канале центра.

По его словам, инвесторы негативно восприняли неспособность украинской власти выполнить взятые обязательства перед производителями электроэнергии из альтернативных источников по оплат за поставленный ток и погашения задолженности перед ними.

"Мы все время во время последних шести месяцев обсуждали неплатежи со стороны "Гарантированного покупателя". Наконец мы смогли встретиться с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем и и.о. министра [энергетики] госпожой [Ольгой] Буславец и услышали о подписании [меморандума] между ассоциациями и премьер-министром, что будет уже окончательным документом, который решит проблему неплатежей. Мы думали, что будет происходить именно то, что мы подписали, но, к сожалению, ситуация продолжается, ничего пока не изменилось", – рассказал Йохансен.

По его мнению, следствием таких действий власти, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского об открытости государства и желании привлекать иностранные инвестиции, станет то, что иностранные инвесторы уйдут из Украины и не только из энергетической отрасли.

"Представьте себе, что президент Зеленский приглашает иностранных инвесторов на встречу и на обед, но там на заднем дворе сидят собаки, которых готовы спустить на тех же инвесторов. Представьте себе, что это так себе представляют международные инвесторы в таком случае. Зачем им тогда приходить? И если такие случаи будут случаться и дальше, то инвестиции в Украину вообще прекратятся ", – считает Йохансен.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Теги: инвестиции, Норвегия, энергетика, тарифы, электроэнергия, долги, законопроект, премьер-министр, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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