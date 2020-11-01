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ПОЛИТИКА

Украинские чиновники ищут новые инструменты выталкивания "зеленых" инвесторов из страны – юрист

Управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский дал советы компаниям "зеленой" генерации, как подготовиться к грядущим проверкам налоговой после обвинений главы ГНС Алексея Любченко в недоплате налога на прибыль.

Владислав Соколовский: Налоговики считают "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют права применять ускоренную амортизацию
Владислав Соколовский: Налоговики считают – "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют права применять ускоренную амортизацию
Фото: reform.energy

Украинская налоговая давит на инвесторов в сферу возобновляемой энергетики, поэтому бизнесу нужно быть готовым к проверкам и претензиям, считает управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский. Об этом он написал в своей колонке для сайта "Энергореформа"

"Каждый день украинские чиновники ищут новые инструменты выталкивания инвесторов из страны. Мало того, что ГП "Гарантированный покупатель" (читай государство) задолжало 24 миллиарда компаниям "зеленой" генерации, еще их хотят использовать, как дойную корову бюджета. Налоговики считают – "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют права применять ускоренную амортизацию. Соответственно, обязаны уплатить увеличен налог на прибыль на общую сумму 20 млрд гривен. Аргумент – гарантийный срок использования солнечных панелей 30 лет. Но как это касается ускоренной амортизации – непонятно", – заявил юрист. 

Он считает, что заявление руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко о том, что производители электроэнергии из энергии солнца избегают уплаты налога на прибыль, скорее всего, не останется пустыми словами и компаниям отрасли следует готовиться к налоговым проверкам. 

"В любом случае must-have для каждого предприятия "зеленой энергетики":

  • принять приказ об учетной политике, если такого нет;
  • установить в приказе об учетной политике методы и сроки амортизации, в частности, морального износа для применения ускоренной амортизации;
  • определиться с границами существенности для основных средств и порядком проведения переоценки.

Карантин пока не дает возможности реализовать налоговой планы дополнительных начислений. Однако, в парламенте уже лежит законопроект об отмене моратория на налоговые проверки", – подчеркнул Соколовский. 

Эксперт добавил, что после отмены моратория предприятиям отрасли будет необходимо: мониторить план-график плановых налоговых проверок и обращать внимание на запросы фискалов о предоставлении информации по амортизации.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Теги: налоги, инвестиции, энергетика, бизнес, проверки, Государственная налоговая служба Украины, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Алексей Любченко
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