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ДЕНЬГИ

Государство должно предусмотреть в бюджете на 2021 год частичное финансирование "зеленой" энергетики – Центр Разумкова

Проблемы расчетов за "зеленую" электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов, поскольку условия подписанного "зеленого" меморандума с Кабмином и законодательство, предусматривающее погашение долгов, не выполняются, отметила ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Светлана Чекунова.

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Светлана Чекунова: Такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать
Светлана Чекунова: Такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Украина должна предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год финансирование 20% производимой "зеленой" электроэнергии в течение следующего года, как это предусмотрено действующим с 1 августа законом Украины №810-IX. Об этом в ходе дискуссии по проблемам долгов перед "зелеными" инвесторами рассказала ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Светлана Чекунова. Трансляцию центр вела на своей странице в Facebook Европейская бизнес-ассоциация.

Чекунова отметила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, посчитала прогнозный объем генерации зеленой электроэнергии в 2021 году, а Министерство энергетики утвердило эти расчеты.

"Соответственно, такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать", – сказала Чекунова.

Она добавила, что проблемы расчетов за "зеленую" электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов, поскольку условия подписанного "зеленого" меморандума с Кабмином и даже законодательство, предусматривающее погашение долгов, не выполняются.

https://www.facebook.com/EBA.Ukraine/videos/273206374083651/

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций  на 15% и для ветровых – на 7,5% уже c августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 60% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

 "Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, энергетика, бюджет, меморандум, долги, Центр Разумкова, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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