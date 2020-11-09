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ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома

Первая в стране промышленная солнечная электростанция, построенная на крыше многоквартирного жилого дома, состоит из более 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4 тыс. м².

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Жители дома ежемесячно получают за аренду крыши более 4000 гривен
Жители дома ежемесячно получают за аренду крыши более 4000 гривен
Фото: socportal.info

На столичной Троещине к электрической сети подключили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила в пресс-релизе, распространенном в СМИ, компания "ДТЭК Киевские электросети". Это первая в стране промышленная солнечная электростанция, построенная на крыше многоквартирного жилого дома. Она состоит из более 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4 тыс. м².

Новая СЭС находится в Днепровском районе столицы на проспекте Романа Шухевича, 30. Ее мощность составляет 330 кВт. При солнечной погоде одного часа работы такой станции достаточно для полной зарядки батарей восьми электромобилей, отметили в пресс-службе компании. Инвестором проекта стала украинская компания "Аврора Терм", которая вложила в строительство более $330 тыс. Присоединение к электрической сети выполняла компания "ДТЭК Киевские электросети".

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. Об этом, в частности, свидетельствует количество подключенных компаниями группы промышленных солнечных электростанций. Лишь в 2019 году пять операторов системы распределения "ДТЭК Сети" подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 МВт", – отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Как отметил глава "ДТЭК Сети", благодаря таким проектам жилые дома постепенно превращаются из потребителей света в его производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны.

От идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки к воплощению замысла в жизнь прошло менее двух лет. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая – июля 2020 года.

"В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших "крышных" СЭС в Киеве до 2 МВт. Следующую станцию откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве четыре дома в Деснянском районе и один на Оболони. Есть планы по сооружению "крышных" СЭС и в других регионах Украины", – отметил директор и основатель "Аврора Терм" Юрий Ивко.

Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды – они ежемесячно получают за аренду крыши более 4 тыс. грн. Компания – владелец СЭС отремонтировала в доме крышу и оборудовала его охранной сигнализацией, чтобы в том числе оберегать оборудование лифтового хозяйства дома от вандалов и охотников за цветными металлами.

Теги: Киев, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, Троещина, зеленая энергетика
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