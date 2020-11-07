ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии – глава экспертного совета Минэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае реально опасной ситуации, считает председатель экспертного совета Министерства энергетики Сергей Чех.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Чех: Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике
Сергей Чех: Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике
Скриншот: NewsOne / YouTube

Единственной проблемой для рынка электрической энергии в Украине является чрезмерное административное вмешательство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и ее желание регулировать рыночные механизмы в ручном режиме. Такую позицию озвучил председатель экспертного совета Министерстве энергетики Сергей Чех. Его комментарий опубликован в Facebook экспертного совета.

"Новая модель рынка дееспособна. Единственная проблема – чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в админуправлении или, как мы называем, ручном управлении", – считает Чех.

По его словам, регулятор может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае реально опасной ситуации.

"Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", – убежден глава совета.

https://www.facebook.com/minenergoexpert/posts/183791950012224

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка 21 октября раскритиковал секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, Сергей Чех
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилиии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS