Чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии – глава экспертного совета Минэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае реально опасной ситуации, считает председатель экспертного совета Министерства энергетики Сергей Чех.

Сергей Чех: Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике Скриншот: NewsOne / YouTube

Единственной проблемой для рынка электрической энергии в Украине является чрезмерное административное вмешательство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и ее желание регулировать рыночные механизмы в ручном режиме. Такую позицию озвучил председатель экспертного совета Министерстве энергетики Сергей Чех. Его комментарий опубликован в Facebook экспертного совета.

"Новая модель рынка дееспособна. Единственная проблема – чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в админуправлении или, как мы называем, ручном управлении", – считает Чех.

По его словам, регулятор может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае реально опасной ситуации.

"Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", – убежден глава совета.

Подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка 21 октября раскритиковал секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа Временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.