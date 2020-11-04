Производители электроэнергии просят Зеленского повлиять на НКРЭКУ из-за манипуляций на рынке

Энергетическая отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса, сказано в письме энергетиков к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе правительства и председателю НКРЭКУ.

Искажение ценообразования на рынке электрической энергии происходит в результате несовершенной, а иногда и непонятной политики руководства ГП "НАЭК" Энергоатом", заявили производители Фото: depositphotos.com

Производители электрической энергии обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к главам правительства и Национальной комиссии, осуществляющей госрегурирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой устранить манипуляции на рынке электроэнергии. Об этом говорится в распространенном сегодня в СМИ обращении генерирующих компаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Харьковская ТЭЦ-5", Фирма "Технова", "Евро-Реконструкция", "Черкасская ТЭЦ".

"Недостатки регулирования имеют разрушительное воздействие на энергетическую отрасль, поскольку перечисленные факторы пока продолжают действовать, а порожденные ими задолженность и убытки членов рынка продолжают расти. Можно констатировать, что отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса", – говорится в совместном обращении.

В частности, на рынке "на сутки вперед" системный характер приобрела тенденция спекулятивной перепродажи трейдерами больших объемов электрической энергии, приобретенной по двусторонним договорам, по необоснованно низким ценовым заявкам – ниже затрат на ее производство, сказано в письме.

Некоторые участники рынка (преимущественно трейдеры и поставщики) в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" устанавливают минимальные необоснованные почасовые цены продажи, при этом не имея подтверждения указанных заявок реальными объемами электрической энергии. По информации производителей, такие манипуляции приобрели масштабный характер и вызвали стремительное ухудшение финансового состояния компаний государственного сектора экономики и других производителей, не обеспечивая справедливого ценообразования и распределения процентов участия в покрытии имеющегося спроса.

По мнению представителей генерирующих компаний, искажение ценообразования на рынке электрической энергии происходит в результате несовершенной, а иногда и непонятной политики руководства ГП "НАЭК" Энергоатом" по продаже электрической энергии.

"НАЭК "Энергоатом" как бы нарочно генерирует собственные убытки, продавая значительный объем на рынке двусторонних договоров по заниженным ценам и также на балансирующем рынке, и лишь небольшие объемы – на достаточно прибыльном сегменте рынка "на сутки вперед", – отмечается в обращении.

Для предотвращения дальнейших манипуляций на рынке электроэнергии производители просят власть временно запретить продажу электроэнергии трейдерами на рынке "на сутки вперед" (РСВ), установить минимальную цену на внутрисуточном рынке на уровне не ниже цены рынка РДН + 1% или временно приостановить торговлю электрической энергией на этом сегменте рынка.

Производители просят ввести мониторинг заявок на РСВ для отслеживания заявок по цене на продажу ниже себестоимости производства электрической энергии. А также ввести процедуру проверки на НЭК "Укрэнерго" двусторонних договоров на предмет отсутствия фиктивных сделок.

В июне 2020 НКРЭКУ анонсировала проведение проверки возможных манипуляций на рынке электроэнергии в декабре 2019-го – феврале 2020 года. У регулятора была информация, что за указанный период 30 компаний заработали 100 млн грн за счет нарушения правил торговли на рынке. По результатам проверки НКРЭКУ отменила наложение запланированных штрафов по большинству участников рынка и к 15 компаниям применила минимальный штраф в сумме 85 тыс. грн.

В июле 2020 года в журналистском расследовании "Схемы: коррупция в деталях" была раскрыта одна из схем, которую используют ПАО "Центрэнерго" и компании из сферы влияния Игоря Коломойского.