НКРЭКУ аннулировала уже вторую лицензию компании председателя комиссии Тарасюка на торговлю электричеством – Наливайченко

Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию, заявил народный депутат от "Батьтківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко: Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя национального регулятора Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в срочном порядке аннулировала лицензию на торговлю электроэнергией уже для второй компании из окружения главы комиссии Валерия Тарасюка. Об этом с ссылкой на данные временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады сообщил народный депутат от "Батьтківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя национального регулятора, чьи компании в течение года незаконно зарабатывали на энергорынке", – сообщил Наливайченко.

Речь идет о ПАО "Трест Киевэлектромонтаж", которое специализируется на внешнем освещении.

"На позапрошлой неделе я опубликовал данные ВСК о 132,5 млн гривен государственных средств, которие из бюджетов разных уровней получила близкая к Тарасюку компания "Трест Киевэлектромонтаж". Эта компания специализируется на внешнем освещении, а также в прошлую пятницу [30 октября] была активным участником рынка электрической энергии: получила договор на передачу тока с "Укрэнерго" и лицензию на право торговли электроэнергией", – отметил Наливайченко.

По его словам, решение об аннулировании лицензии было принято в тот же день, когда ВСК обратилась за дополнительной информацией по объемам торговли электроэнергией.

"Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию", – подчеркнул нардеп.

Несмотря на противодействие со стороны НКРЭКУ и бездействие отдельных правоохранительных органов, ВСК продолжает проявлять коррупционные преступления в НКРЭКУ, добавил он.

"Несмотря на отсутствие уголовных производств за злоупотребление руководства НКРЭКУ, действия ВСК уже привели к прекращению противоправной и коррупционной работы на энергорынке двух компаний из окружения Тарасюка", – подытожил экс-глава СБУ.

В сентябре Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

В октябре нардеп заявил, что временная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

2 ноября политик написал, что ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка еще в одной компании – ООО "Компания "Металл-Инвест".

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.