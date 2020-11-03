ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НКРЭКУ аннулировала уже вторую лицензию компании председателя комиссии Тарасюка на торговлю электричеством – Наливайченко

Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию, заявил народный депутат от "Батьтківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Валентин Наливайченко: Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя национального регулятора
Валентин Наливайченко: Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя национального регулятора
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в срочном порядке аннулировала лицензию на торговлю электроэнергией уже для второй компании из окружения главы комиссии Валерия Тарасюка. Об этом с ссылкой на данные временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады сообщил народный депутат от "Батьтківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений председателя национального регулятора, чьи компании в течение года незаконно зарабатывали на энергорынке", – сообщил Наливайченко.

Речь идет о ПАО "Трест Киевэлектромонтаж", которое специализируется на внешнем освещении.

"На позапрошлой неделе я опубликовал данные ВСК о 132,5 млн гривен государственных средств, которие из бюджетов разных уровней получила близкая к Тарасюку компания "Трест Киевэлектромонтаж". Эта компания специализируется на внешнем освещении, а также в прошлую пятницу [30 октября] была активным участником рынка электрической энергии: получила договор на передачу тока с "Укрэнерго" и лицензию на право торговли электроэнергией", – отметил Наливайченко.

По его словам, решение об аннулировании лицензии было принято в тот же день, когда ВСК обратилась за дополнительной информацией по объемам торговли электроэнергией.

"Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию", – подчеркнул нардеп.

Несмотря на противодействие со стороны НКРЭКУ и бездействие отдельных правоохранительных органов, ВСК продолжает проявлять коррупционные преступления в НКРЭКУ, добавил он.

"Несмотря на отсутствие уголовных производств за злоупотребление руководства НКРЭКУ, действия ВСК уже привели к прекращению противоправной и коррупционной работы на энергорынке двух компаний из окружения Тарасюка", – подытожил экс-глава СБУ.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2984517638450893

В сентябре Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме. 

В октябре нардеп заявил, что временная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

2 ноября политик написал, что ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка еще в одной компании – ООО "Компания "Металл-Инвест".

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. 

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Теги: коррупция, Валентин Наливайченко, энергетика, Укрэнерго, НКРЭКУ, расследование, временная следственная комиссия, Валерий Тарасюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS