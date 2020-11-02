Временная следственная комиссия ВР установила бизнес-интерес главы НКРЭКУ Тарасюка еще в одной компании – Наливайченко

За 2019 глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк получил 2,2 млн гривен дивидендов от ООО "Компания "Металл-Инвест", сообщил народный депутат от "Бавтьківщини" Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко: Готовим дополнительное обращение к НАПК по проверке указанных главой НКРЭКУ данных в декларации по корпоративных прав в ООО "Компания "Металл Инвест" Фото: Валентин Наливайченко / Facebook

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила бизнес-интересы председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка еще в одной компании – ООО "Компания "Металл-Инвест". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Бавтьківщини", член ВСК и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"За 2019 год Валерий Тарасюк получил 2,2 млн гривен дивидендов от ООО "Компания "Металл-Инвест". Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, председатель НКРЭКУ состоянию на 2 ноября 2020 года владеет 10% уставного капитала компании", – сообщил депутат со ссылкой на выводы ВСК.

По его словам, в декларации за 2019 год Тарасюк указал, шо передал управление этим пакетом акций компании своего родного брата ООО "Эф энд Эм Украина".

"Готовим дополнительное обращение к НАПК по проверке указанных главой НКРЭКУ данных в декларации по корпоративных прав в ООО "Компания "Металл Инвест", – добавил Наливайченко.

Он напомнил, что ранее ВСК установила и передала в милицию информацию о бизнес-интересе Тарасюка в торговле электроэнергией и сфере внешнего освещения.

"В прошлом месяце НАПК начало антикоррупционную проверку главы НКРЭКУ Тарасюка на основании данных, собранных нашей временной следственной комиссией. В ближайшее время мы ожидаем результаты этой проверки, которые станут дополнительным доказательством для привлечения руководителя НКРЭКУ к уголовной ответственности", – подытожил Наливайченко.

В сентябре Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

В октябре нардеп заявил, что времиенная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.