Замешанное в коррупционных скандалах руководство НКРЭКУ задекларировало 17 млн грн наличными – политолог

Около 10 млн грн наличных из общей суммы, задекларированной членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принадлежит главе комиссии Валерию Тарасюку, пишет политолог Кирилл Сазонов.

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), задекларировали наличных средств на сумму 17 млн грн, из которых около 10 млн грн принадлежит главе комиссии Валерию Тарасюку, в отношении которого сейчас проводится антикоррупционная проверка НАПК. Об этом в своем блоге "Профессиональные миллионеры, которые устанавливают нам тарифы" для издания "Цензор.НЕТ" пишет политолог Кирилл Сазонов.

"В общем, Тарасюк – человек далеко не бедный. Почти 10 млн грн наличкой в чемодане, земельные участки под Киевом на 6 тыс. м², что можно рапсом засевать. Загородный дом на 350 квадратов и четыре квартиры в Киеве по 160–200 м² – определенно человек не бедствует. Но при всем этом попал под антикоррупционную проверку НАПК", – пишет политолог.

Он отметил, что глава НКРЭКУ задекларировал два автомобиля Lexus LS 460 и Porsche Macan, часы Vacheron Constantin и костюм за 200 тыс. грн. Остальные пять членов комиссии, по словам политолога, задекларировали около 7 млн гривен сбережений в гривневом эквиваленте.

"И вот эти люди, которых нам представляют якобы профессионалами своего дела с нулевой толерантностью к коррупции, руководят энергетическим рынком. Руководят так, что долги между участниками этого рынка достигли 50 млрд грн, госкомпании на грани банкротства, а тарифы растут по три раза за год. Все это сопровождается непрекращающимися обвинениями в коррупции и уголовными делами", – отмечает Сазонов.

По мнению политолога, идея назначения бизнесменов на государственные должности без надлежащей проверки и открытого конкурса себя изжила. Действующий состав НКРЭКУ, по его словам, был непрозрачным образом отобран и назначен одним указом президента Владимира Зеленского.

7 октября нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

Другой нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.