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Бацман: Глава НКРЭКУ Тарасюк, который допущен к гостайне, в 2017–2018 годах ездил в РФ, встречался с топ-чиновниками. И он до сих пор на работе

Народный депутат от "Батьківщини" и бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко 28 сентября со ссылкой на данные временной следственной комиссии Верховной Рады сообщил о регулярных визитах главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения Москвы, последний из которых был совершен уже после вступления Тарасюка в должность главы НКРЭКУ. Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман обратила внимание, что Тарасюк после обнародования этой информации не был уволен.

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Бацман: Тарасюк вдруг говорит о том, что нам нужно закупать электроэнергию в России. Как у России? У нас закончилась война?
Бацман: Тарасюк вдруг говорит о том, что нам нужно закупать электроэнергию в России. Как у России? У нас закончилась война?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24" 26 октября раскритиковала предложение главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка импортировать электроэнергию из России. 

"Глава агентства, которое регулирует энергетический сектор, господин Тарасюк вдруг говорит о том, что нам нужно закупать электроэнергию в России. И пауза возникает немая. Во-первых, как у России? У нас закончилась война? Мы хотим страну-агрессора сделать богаче? Мы хотим дать ей денег для того, чтобы она еще лучше с нами воевала, еще больше пуль производила или лучше своих солдат снаряжала? Или второй вопрос: а что, у нас в Украине мало своей электроэнергии?" – сказала она. 

Бацман отметила, что Украина имеет потенциал обеспечивать электроэнергией своих граждан и предприятия, а также продавать ее за границу. 

Она вспомнила, что народный депутат от "Батьківщини" и бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко 28 сентября, ссылаясь на данные временной следственной комиссии Верховной Рады сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения Москвы, последний из которых был совершен в декабре 2019-го – уже после вступления Тарасюка в должность главы НКРЭКУ. 

"Читаю пост Валенина Наливайченко. Оказывается, господин Тарасюк уже после того, как был членом комиссии по энергетике, по регулированию – он был при Петре Порошенко, потом его уволили – и он (2017 – 2018-й годы) несколько раз – то, что ими было зафиксировано, летал, ездил в Россию, в Москву, встречался с какими-то высокопоставленными лицами. Человек, который допущен по гостайне. [...] И он до сих пор на работе. В принципе, все хорошо у человека, да? [...] У украинцев как обычно, все не очень", – добавила журналистка.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора.

Наливайченко 28 сентября со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва. Он инициировал проверку Службой безопасности Украины целей и обстоятельств регулярных поездок Тарасюка в Россию. 

Теги: Россия, Украина, энергетика, электроэнергия, Алеся Бацман, НКРЭКУ, гостайна, визит, Валерий Тарасюк
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