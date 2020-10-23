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ПОЛИТИКА

Компания главы НКРЭКУ Тарасюка получила от государства 132,5 млн грн – временная следственная комиссия ВР

Собранных ВСК доказательств достаточно для того, чтобы немедленно отстранить Валерия Тарасюка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для полного и объективного расследования, заявил народный депутат от "Батьківщини" и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

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Наливайченко: ВСК продолжает работу, несмотря на сопротивление и угрозы со стороны руководства НКРЭКУ
Наливайченко: ВСК продолжает работу, несмотря на сопротивление и угрозы со стороны руководства НКРЭКУ
Фото: Валентин Наливайченко / Facebook

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила бизнес-интерес председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в компании "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет". Об этом сообщил в Facebook член ВСК, народный депутат от "Батьківщини" и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы установили, что руководитель НКРЭКУ, государственный служащий Тарасюк, кроме торговли электроэнергией, имеет бизнес-интерес в близкой к энергетике сфере – рынке наружного освещения", – сообщил Наливайченко.

По данным ВСК, до назначения в НКРЭКУ Тарасюк был акционером кипрской компании Deelack Investments Limited. Именно на эту компанию сейчас записан энергетический бизнес родного брата Тарасюка – ООО "Эф энд Эм Украина".

"Deelack Investments Limited владеет 9,16% акций ПАО "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия" Киевсвет". В последние годы ОАО "Трест "Киевэлектромонтаж", акциями которого опосредованно владел Валерий Тарасюк, получила государственный заказ на 132,5 (!) млн грн", – сообщил экс-глава СБУ.

По данным следственной комиссии, связи Тарасюка с компанией "Киевэлектромонтаж" на самом деле значительно больше, чем владение 9,16% акций. Производственное помещение компании в Киеве она арендует у структуры, которой сейчас управляет родной брат председателя НКРЭКУ.

Договор аренды, копию которого опубликовал Наливайченко, со сроком действия до 30 ноября 2020 года был подписан лично нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком. По данным ВСК, после назначения Тарасюка на должность члена НКРЭКУ в октябре 2019 года ПАО "Трест "Киевэлектромонтаж" получило новые подряды от государственных структур – в частности от Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

"Собранные материалы с копиями документов передаем в правоохранительные органы. Подчеркиваю, собранных ВСК доказательств достаточно для того, чтобы немедленно отстранить Тарасюка с должности главы регулятора для полного и объективного расследования его "деятельности". ВСК продолжает работу, несмотря на сопротивление и угрозы со стороны руководства НКРЭКУ", – подчеркнул Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2972153576353966

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Теги: коррупция, Валентин Наливайченко, энергетика, НКРЭКУ, расследование, временная следственная комиссия, Валерий Тарасюк
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